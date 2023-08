Køyrde for fort – dømt til fengsel

Ein mann i starten av 20-åra frå Sunnmøre mister førarretten i 13 månader etter å ha køyrt for fort.

Det var ei natt i august at mannen var for hard på gassen då han køyrde ut av Ålesund. Mannen blei stoppa av politiet etter å ha blitt målt til ei fart på 138 kilometer i timen i ei 80-sone. Mannen vedgjekk med ein gong at han hadde køyrd for fort. Ifølge dommen frå Møre og Romsdal har mannen forklart at det var noko av det dummaste han hadde gjort.

I tillegg til å ha mista førarkortet må mannen også sone 16 dagar i fengsel.