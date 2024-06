Køyrde for fort

Fem bilførarar fekk forenkla førelegg for å ha køyrt for fort i ein fartskontroll i Rauma. To fekk beslaglagt førarkortet. Høgste fart vart målt til 124 km/t i 80-sona. I Ørsta fekk seks bilistar forenkla førelegg i ei 60-sone.