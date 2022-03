Køyrde for fort

11 bilførarar fekk bot for å ha køyrd for fort i ein trafikkontroll i Malmefjorden i Hustadvika kommune. Høgaste fart blei målt til 88 kilometer i timen i ei 60-sone. Ei kvinne i 30-åra fekk førarkortet beslaglagd i kontrollen. I tillegg er ein mann i 30-åra mistenkt for ruspåverka køyring. Han blei tatt med til blodprøvetaking og blir meldt for forholdet, opplyser politiet.