Køyrde for fort

Fleire bilførarar blei stoppa for trafikkontroll på fylkesveg 62 i Molde i natt. Der fekk tre bilførarar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. Ein bilførar fekk førarkortet beslaglagd. Høgaste fart blei målt til 80 kilometer i timen i 50-sona.