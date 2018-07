Køyrde for fort

Politiet hadde fleire politikontrollar i Ålesund natt til onsdag. I Lerstadvegen blei ein bilførar målt til 73 kilometer i timen i ei 50-sone. Bilføraren blir meldt til politiet etter at han ikkje var villig til å godta eit forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. I Brusdalen fekk ein annan bilførar også eit forenkla førelegg for å ha køyrd i 104 km/t i 80-sona.