Køyrde dobbelt så fort som fartsgrensa

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel og mister førarretten for å ha køyrt for fort. Tidlegare i år blei mannen målt til 140 kilometer i ei 70-sone.

I retten forklarte mannen at dette skjedde då han prøvde å køyre forbi to bilar. Han forklarte vidare at han trudde det var 80-sone på staden, og at han også var overraska då politiet sa kor høg fart han hadde hatt.

Mannen blei dømt til 21 dagar i fengsel og mister førarretten i to år og fem månader.