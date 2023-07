Køyrde dobbelt så fort som fartsgrensa

Ein mann i slutten av tenåra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 25 dagar for å ha køyrt for fort. I juni i år køyrde han med ei gjennomsnittsfart på 166,68 kilometer i timen i ei 80-sone.

Dette skjedde då tenåringen køyrde over Lepsøybrua i Ålesund. Då saka blei behandla i retten innrømte mannen at det var idiotisk å køyre så fort. Han forklarte at han hadde prøvd å halde følge med ein annan bil.

I tillegg til fengselsstraffa blir mannen dømt til å miste førarretten i 28 månader.