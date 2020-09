Køyrde det dobbelte av fartsgrensa

Ein mann i 20-åra blei tatt for å køyre i 161 kilometer i timen i Skorgedalen i Vestnes fredag ettermiddag, melder rbnett.no. Utrykningspolitiet hadde kontroll. – Eg trur ikkje folk skjønnar kor fort dette er. Det er så gale at vi vrengjer og vrir oss, seier Jarle Paul Opsal, gruppesjef for UP, til avisa. Mannen mista førarkortet og blir meldt.