Køyrde bil med høg promille

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 75 dagar for fyllekøyring og for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort.

Ifølge dommen køyrde mannen bil medan han var påverka av alkohol med ei promille på 3,63. Det viser blodprøver tatt to timar etter køyringa.

Mannen blei også frifunnen for eit anna tilfelle av fyllekøyring, då det ikkje kunne bevisast at mannen hadde drukke før han køyrde bil.

Mannen er tidlegare dømt. Fengselsstraffa blir utsett på ei prøvetid med to år på det vilkåret at mannen gjennomfører eit program for ruspåverka køyring.