Køyrde av vegen i Ørsta

Ein bilførar har køyrd av vegen på E39 i Hovdebygda i Ørsta. Politiet melder at det var to personar i bilen, men at det ikkje er meldt om alvorleg personskade. Naudetatane er på staden. Årsaka til ulykka er så langt uklart, opplyser politiet. Det skal vere mogleg for andre bilistar og passere ulykkesstaden.