Køyrde av vegen i Midsund

Politiet opplyser at dei er på veg til Utsidevegen på Midsund etter at ein bilførar har køyrd av vegen. Politiet opplyser at ambulansepersonell er på staden og undersøker føraren, som var aleine i bilen. Kvinna i 60-åra skal truleg ikkje vere alvorleg skadd.