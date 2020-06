Køyrde 135 km/t i 80-sone

UP har kontrollert trafikantar fleire stader i natt og i går kveld. Ved E39 på Boksaspa i Tingvoll blei to førarar fratatt førarkortet og melde for å ha køyrd i høvevis 122 og 135 kilometer i timen. I tillegg har dei gitt ut to førenkla førelegg, eit for fart og eit for sota ruter. Ved Nås i Hustadvika blei det gitt ut fem førenkla førelegg med høgste fart på 97 km/t i 80-sone. På Meisdalsstranda i Molde var det fire førelegg og ei melding, høgste fart var 71 km/t i 60-sone. I Surnadal sentrum var det ingen reaksjonar.