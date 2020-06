Køyrde 115 km/t i 80-sone

Politiet melder i natt at UP har halde fartskontrollar. Ved Holssanden i Sunndal blei det gitt ut åtte førenkla førelegg og éit førarkortbeslag etter for mange prikkar. Høgste fart var 115 km/t i 80-sona. I Hustadvika blei det gitt ut sju førenkla førarkort ved Gaustad. Høgste fart var 75 km/t i 80-sona.