Kortbetaling øker fortsatt

Åtte av ti bruker kort som betalingsform, uansett beløp, viser en undersøkelse fra Finans Norge. I 2008 var det bare 45 prosent som alltid brukte kort. – Dette viser at de fleste har startet på den kontantfrie reisen og at kontanter kommer til å bli faset ut i daglig bruk, sier Jan Digranes, direktør for betalingsformidling og digitalisering i Finans Norge til NTB. Han mener Norge er på full fart mot å bli det første kontantfrie samfunnet i løpet av få år.