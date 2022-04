Kortare ventetid for pasientar

Ventetida for pasientar ved sjukehusa våre går ned, og er under landssnittet.

Gjennomsnittleg ventetid ved sjukehusa i fylket var i mars på 48 dagar. Men ventetida innan barne - og ungdomspsykiatrien aukar, skriv Tidens Krav. (krev innlogging) Av sakspapira til helsestyremøtet i dag går det også fram at sjukefråveret i helseføretaket har gått noko ned. Det er no på 10,9 prosent.