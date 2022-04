Her vil «alle» spille i korps

Alt snudde i løpet av noen få døgn for Kristiansund skolekorps. Etter år med rekrutteringsproblemer, sto plutselig 40 nye musikanter og ville inn i korpsvarmen. Da korpset flytta inn hos SFO snudde trenden

– Dette er musikk i mine ører, sier Arne Larsen idet horden av nyklekte korpsmusikere fosser forbi ham uten takt og rene toner. For bare noen uker siden sleit Kristiansund skolekorps med tilveksten.

Arne Larsen kan bare nyte synet ingen har sett på mange år; Aspirantstrømmen. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Koronaen stoppet alt rekrutteringsarbeid og muligheten til å vise seg frem. Vi satt igjen med en liten gruppe av de eldste elevene. Totalt var vi 12–13 aktive. Men så dukket denne muligheten opp.

– Skal ta en jeg kan

Utenfor klarinettrommet venter Nikolai Fremstad og Ahmed Mohamed Adullahi.

For litt siden løp de fordi og blåst for fulle lunger. Nå skal de straks inn for litt mer kontrollert spilling. Mye må på plass før 17. mai.

Nikolai Fremstad og Ahmed Mohamed Adullahi har spilt i bare noen få uker. Men 17. mai er plana å fylle byen med korpsmusikk. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg skal spille den jeg er best på når vi går i toget.

– Hvilken er det?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke lært noen melodi ennå.

Korps i SFO

Også kulturskolene hadde kjent på nedgangen blant barn og unge under pandemien. I Kristiansund hadde de plutselig lærere med timer de ikke fikk fylt. Det var et problem, men det var også en mulighet.

Hanne Tømmervåg har ledet samarbeidet mellom barneskolen, kulturskolen og korpset. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– I den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur står det at kulturskolene skal samarbeide mere med grunnskolen. Så dette er et pilotprosjekt på flere plan, sier fagleder ved kulturskolen i Kristiansund, Hanne Tømmervåg.

Den ledige lærerkapasiteten ble flyttet inn i skolefritidsordningen hos Innlandet skole. En liten byskole med 125 elever. Effekten ble langt større enn noen hadde forestilt seg.

– Samarbeid er suksessfaktor

Det finnes mange ulike prosjekter som kombinerer korps og skole. Norges Musikkorps Forbund (NMF) har ikke oversikten over hvor mange, men flere og flere har blitt nødt til å tenke nytt for å sikre rekruttering. Da har skolene blitt naturlige samarbeidspartnere. Ikke alle lykke slike godt som i Kristiansund.

– Det er felles interesse i rekruttering til både korps og kulturskole. Og det er mye lettere å lykkes når flere legger inn felles innsats som i dette tilfellet, forklarer nasjonal musikkonsulent i NMF, Birgitte Grong.

«Alle» ville spille

Nede på rektors kontor, pumper lyden av klarinetter og tromboner inn gjennom dørsprekken.

Rektor Gerd Inger Endreseth hadde aldri forestilt seg den responsen de fikk. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Ofte stopper de utenfor her etter øving. Da setter de seg ned i trappa og spiller litt for hverandre.

Gerd Inger Endreseth er rektoren som åpna skolefritidsordningen for korpset. En dag i uka får 40 elever musikkundervisning mens de venter på at foreldrene skal bli ferdig på jobb. Alt er gratis. Kulturskolen ordner med lærere, skolen har rommene og korpset stiller med instrumenter.

Noen ganger kan det være vrient nok å få instrumentet til å henge sammen. Men Eleana Maria Kulø Guvsám lærer fort. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Responsen var over all forventning. Ungene fikk en lapp med hjem, fikk teste litt instrumenter og så var vi i gang. Tre uker seinere spiller 30 prosent av elevene våre på et korpsinstrument!

Blir å se i toget

Arne Larsen står fortsatt og hører på de første forsøkene på å treffe takt og toner inne på klasserommene. Om noen uker er det 17. mai.

– Selvsagt skal de få spille i toget! Det er ikke sikker de kan spille sammen med resten av korpset, men de skal gå sammen med oss. Og så skal de helt sikkert spille sine egne aspirantmelodier i toget. Det kan jeg garantere.