Koronaviruset og lønnsforhandlinger

Koronaviruset styrker argumentene for moderasjon i årets lønnsoppgjør, mener økonomer. Tirsdag neste uke går startskuddet for årets hovedoppgjør med kravoverlevering i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Samtidig varsler Helsedirektoratet at Norge kan være på vei inn i en ny fase av virusutbruddet, med risiko for spredning lokalt. Koronaviruset har skapt stor økonomisk uro. Det kan nå spille over i lønnsforhandlingene.