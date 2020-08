Koronatesting også i helgane

Alle kommunane i fylket er i ferd med å auke kapasiteten i koronatestinga slik at dei kan nå målet om å teste inntil 5 prosent av innbyggartalet, slik Helsedirektoratet krev. To-tre av kommunane tilbyr testing berre to til tre gongar i veka, og det er ikkje lenger nok. Kravet er tilbod om koronatesting alle dagar, også helgane. Det utvida testkravet er ressurskrevjande, og fylkesmann Rigmor Brøste seier det er aktuelt med interkommunale samarbeid om testing. Det er svært viktig med kort terskel for å la seg teste, seier Brøste.