Koronasmitte i Herøy

To utanlandske arbeidarar, som kom til Noreg måndag, har testa positivt på covid-19, opplyser smittevernoverlegen. Dei to er busette i Herøy. Begge er i onsdag kveld sett i isolasjon, og det er sett i verk smittesporing. To personar er sett i karantene.