Hotelldirektør Monja Mjelva ved Hotel Union i Geiranger har travle dager som følge av koronavirusutbruddet. Hvert år kommer nær en million mennesker innom bygden med litt over 200 fastboende. Men årets turistsesong blir spesiell.

Hotelldirektør Monja Mjelva ved Hotel Union i Geiranger. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vi har fått litt avbestillinger og det er en del av operatørene som er tilbakeholdne med å bestille. Kinesiske reiseselskap sier at de vil avbestille og eventuelt komme tilbake senere, sier Mjelva.

Forberedt på færre turister

Reiselivsnæringa frykter at koronaviruset skal skremme bort de utenlandske turistene. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold sier til NRK at hun frykter konkursras i næringen.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Alexander Nordby / NRK

Hun forteller at norske hotell, restauranter og opplevelsesbedrifter for tida registrerer færre bestillinger.

– I en situasjon der ett av tre hotell har røde tall, er det som nå skjer svært alvorlig. Dette kan være det som skubber de utfor stupet med tap av arbeidsplasser.

Det tar man også høyde for i Geiranger.

– Vi må nok regne med at det kan komme færre turister i år på grunn av koronaviruset, så vi sitter nå og jobber med saken, sier hotelldirektør Mjelva.

Hotellet pleier å ha rundt 140 ansatte om sommeren og omtrent halvparten om vinteren.

– Det er om sommeren vi skal tjene pengene som vi skal leve av resten av året, så det vil være en veldig dramatisk situasjon for oss hvis det er fullstendig bortgang av bestillinger, sier Mjelva som nå holder igjen på arbeidskontrakter for å se an situasjonen.

Økt pågang fra nordmenn

Men alt er ikke svart, selv om mye ennå er usikkert.

– Vi begynner allerede å merke bestillingene og forespørslene fra både firmaer og privatpersoner som ikke ønsker å reise utenlands, men heller vil å ha opplevelsen i hjemlandet, sier Mjelva.

Utsikt over Geiranger fra Dronningstolen ved Flydalsjuvet. Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Hun har troen på at innenlandsreiser blant nordmenn kan være redningen for reiselivsnæringa dersom dette vedvarer.

– Jeg tror nok reiselivsnæringen må se på tiltak som kan gjøres på det norske markedet for å gjøre det mer ettertraktet for nordmenn å reise innenlands i år dersom dette vedvarer.

De jobber nå tett med operatørene og har fokus på tiltak som kan gjøres for å sikre seg på det norske markedet.

Næringsministeren kaller inn til møte

Næringsminister Iselin Nybø (V) har kalt reiselivsnæringen inn til et møte torsdag 5. mars for å høre mer om utfordringene for bransjen.



Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: NRK

– Reiselivsbedriftene merket tidlig negative konsekvenser som følge av koronaviruset. Det er for tidlig å si noe om hvilken effekt det vil ha på lengre sikt. Vi ønsker dialog med bransjen, og vi vil høre mer om hvilke utfordringer de har, sier Nybø.