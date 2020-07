Koronasmitta i Ålesund

Ålesund kommune fekk 7. juli beskjed om at ein person har testa positivt på koronavirus. Personen kom tilreisande og er frå utlandet. Personen har ikkje symptom og er no i isolasjon. Alle nærkontaktar sat allereie i karantene då svaret på prøven kom. Dei er testa, og ingen av dei har så langt testa positivt på koronavirus. Totalt er det no 35 personar som har fått påvist koronavirus i Ålesund kommune.