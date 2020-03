Koronaforum for fiskeribransjen

Nærings- og fiskeridepartementet ser nå på en rekke tiltak for redusere konsekvensene korona-pandemien har for havbruksnæringen. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ønsker å ha tett og god dialog med næringen. Derfor har han nå bedt Fiskeridirektoratet opprette et koronaforum, hvor næringen og myndighetene samles.