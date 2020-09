Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en gul traktorklipper sitter Keenan Earl Whyte klar til å klippe gresset utenfor Sunnmøre Folkehøgskole i Ulsteinvik. Med han er kompisen Carlton Marks med en kantklipper i hånden.

– Hagearbeid er helt nytt for meg, jeg gjorde aldri noe av det hjemme, humrer Keenan.

Studentene hadde planlagt å dra hjem i mai, men fikk sin første reise kansellert da hjemlandet Sør-Afrika stengte ned samfunnet på grunn av koronapandemien. Hverken turister eller egne innbyggere slipper inn i landet.

Og de to er ikke alene. Det er flere studenter som er koronafaste på folkehøyskoler i Norge, men Utenriksdepartementet har ingen oversikt over hvor mange det er.

Gressklipping har blitt en del av hverdagen for Whyte og Marks. Foto: Arne Flatin

Hjemlengsel

Carlton har pakket kofferten seks ganger uten å få reise. Alle gangene han har stått klar til å dra hjem har flyet blitt kansellert.

– Det har kommet til et punkt hvor pakking av kofferten har blitt en kjedelig opplevelse, forteller Carlton.

Han er veldig takknemlig for alt han har fått se og oppleve i Norge, men han kjenner nå på en hjemlengsel.

– Jeg savner familien min hjemme

Carlton Marks har blitt lei av å pakke ut og inn av kofferten. Foto: Arne Flatin / NRK

Keenan har ikke følt samme hjemlengsel som Carlton, og har søkt om å kunne bli på Sunnmøre frem til nyttår. Han venter nå på svar fra UDI. Han ser flere likheter mellom Ulsteinvik og Cape Town.

– Det er ganske likt, om du ser bort ifra snøen. Cape Town ligger også nærme kysten så klimaet og været varierer veldig der også, humrer Keenan.

En annerledes hverdag

Carlton har satt veldig pris på gressklippingen på skolen. Det har bidratt til en annerledes hverdag.

– Det har vært veldig deilig å få gjort litt arbeid gjennom sommeren. Du føler at du hjelper til for å få skolen til å se bra ut, sier Carlton.

I tillegg til å la sørafrikanerne få jobbe på skolen, har de prøvd å gjøre hverdagen mer spennende for Carlton og Keenan etter at alle de andre internasjonale på folkehøyskolen dro hjem

Rektor Arnt Ole Grimstad sier de har gjort mye for å få Sørafrikanerne til å trives. Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi har arrangert turer til Geiranger og andre steder i nærområdet, og de har tatt bruk i musikkstudioet vi har på skolen. Jeg tror de har trivdes her i sommer, sier rektor ved Sunnmøre Folkehøgskule Arnt Ole Grimstad.

Studentene har reist via utvekslingsprogrammet Norec. Sunnmøre Folkehøgskule har derfor inngått en avtale med utviklingsprogrammet.

– Vi hadde kapasitet til å ha dem her og har fulgt dem opp så godt vi kan. Så har vi inngått en avtale med Norec at de skal dekke kost og losji for studentene, sier Grimstad.

Fortsatt ingen reise

Det har ennå ikke blitt bestilt en reise hjem for guttene, men folkehøyskolen har god kontakt med flyselskapene.

– Det viktigste er å få dem helt hjem til Cape Town, så de ikke blir sittende fast i Paris eller lignende, sier Grimstad.

Når Carlton omsider kommer seg hjem, så venter det et nytt familiemedlem han må hilse på. Han har blitt onkel mens han var i Norge

– Jeg har kjøpt noen suvenirer fra Norge, sånn at hun kan få et innblikk i hva jeg har fått opplevd.