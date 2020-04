Korona-status 9 april i Helse MR

Ålesund:1 innlagt koronapasient. Tilstanden er etter forholda god. En pasient ble utskrevet i går onsdag. Volda: 2 innlagte koronapasienter. En ny pasient ble lagt inn i dag torsdag. Tilstanden til denne pasienten er stabil. Tilstanden for den andre pasienten er fortsatt alvorlig, men stabil. Kristiansund : 4 innlagte koronapasientar. En ny pasient ble innlagt fra legevakt onsdag kveld. Pasienten er stabil. To pasientar får intensivbehandling. Tilstanden for disse er alvorlig, men stabil. Molde har 2 innlagte koronapasienter. Tilstanden for den ene er fortsatt alvorlig, men stabil. Den andre pasienten er i betring. Totalt 9 pasientar med koronasmitte er innlagt i HMR torsdag formiddag kl. 11.30