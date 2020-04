Korona skaper muligheter

Det vil være et fortrinn for Nofence at bedriften leverer en teknologi som setter nasjoner i stand til å øke sin selvforsyningsgrad. Det tror gründer og teknisk leder, Oscar Hovde Berntsen. Korona-pandemien skaper problemer for mange bedrifter, men Gjemnes-bedriften med 18 ansatte som produserer elektroniske klaver for husdyr på beite, øyner muligheten for videre ekspansjon.