Korona i Surnadal: Barnehage stenges

En barnehage samt avdelinger i andre barnehager stenges fredag og mandag, mens grupper i skoleklasser må holde seg hjemme. Det skriver Tidens Krav. Dette er blant tiltakene kommuneoverlege Bjørn Buan har iverksatt etter at det torsdag ble påvist koronasmitte i Surnadal. – Det er få med symptomer, så det er fort gjort at dette koker ned til dette ene tilfellet. Men vi tar heller kritikk for at vi iverksetter slike tiltak enn å la det være, dersom man i etterpåklokskapens navn ser at det ikke var nødvendig, sier Buan til Tidens Krav.