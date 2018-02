Koplar om straumnettet

Mørenett er no i ferd med å kople om straumnettet slik at abonnentar på Moa og resten av indre bydel i Ålesund, snart kan få straumen tilbake. For vel ein time sidan oppstod det røykutvikling i trafostasjonen som forsyner heile indre bydel i Ålesund. Mørenett er no i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner enno ikkje til årsaka til røykutviklinga, seier divisjonsdirekør Peter Kirkebø i Mørenett. Det er også røykutvikling frå ein nettstasjon som selskapet har i Blindheimsbreivika. Det er samanheng mellom dei to hendingane, utan at Mørenett veit kva som har skjedd.