Kontrollutvalget: – Ingen feil

Gunn Inger Reiten vurderer å be namnsmannen om hjelp til å få innsyn i resten av journalen til den sjuke mannen sin. Reiten måtte gå til retten i kampen for å få journalen fra Sunndal kommune, til tross for at også fylkesmannen har slått fast at hun har krav på den. Kontrollutvalget i Sunndal behandla saka i går, og konkluderer med at kommunen ikke har gjort noe feil. Reiten hevder at hun fremdeles mangler deler av journalen.