Kontrollerte tungtransport

Politiet gjennomførte i dag en trafikkontroll på fylkesveg 61 ved Holstad i Hareid. Fokuset var på fart og tungtransport. Seks ble kontrollert, der en fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelse, etter å ha kjørt i 76 km/t i 60-sone. En fikk forenklet forelegg for mobilbruk under kjøring.