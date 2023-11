Kontrollerte flere biler

Statens vegvesen har hatt kontroll på Bergsøy kontrollstasjon fra klokken 14 til 22 i kveld. I en pressemelding skriver de at de at de kontrollerte 90 tunge kjøretøy og 30 lette. De fleste hadde alt i orden, men det ble blant annet gebyr for overlast og dekkfeil. I pressemeldingen står blant annet at en varebil hadde hele 1000 kilo i overlast.