Kontrollerte bedrifter i Romsdal

LOs Sommerpatrulje avdekket vi 44 % brudd hos bedriftene i Molde, Fræna og Nesset under sitt besøk onsdag 4. juli. – Gjengangeren gjelder også her, mangel på info om verneombud og noen bedrifter mangler verneombud i det hele. Men også overtidstillegg, hviletid og brudd på allmenngjøringsloven i restaurantbransjen fant vi også her, opplyser Sommerpatruljen.