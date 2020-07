Kontrollert nedbrenning

Politiet opplyser at huset som står i brann på Brandal i Hareid er overtent, og at resultatet mest truleg blir kontrollert nedbrenning. Det var fem personar som var knytt til bustaden. Ingen av dei blei skadde. – Det er no ikkje fare for personar eller andre hus. Brannårsaka veit vi ikkje, men vi har fått informasjon om at flammane først blei observert frå carporten der det sto ein bubil, seier operasjonsleiar John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt.