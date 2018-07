Kontrollerer høy frå måndag

Alt frå måndag kan den mellombelse grensestasjonen for importert fôr til landbruket kome i gang i Ålesund.Mattilsynet seier til NRK at målsettinga er å kome i gang med alle dei tre nye kontrollstasjonane på Vestlandet snarast råd, og at det skje alt frå måndag.Mangel på fôr gjer at landbruksdepartementet og Mattilsynet har opna for nye grensestasjonar for importert fôr både i Ålesund, Måløy og Egersund. Kontrollen av varepartia med høy skal gjerast om bord i fartøya som kjem med det utanlandske fôret. Frå før er det berre kontrollstasjonane i Borg i Østfold og Oslo som gjer denne gjobben.