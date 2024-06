Kontroll på søppelbrann

Brannvesenet melder at dei no har god kontroll på brannen i restavfallsanlegget i Hevsdalsvegen i Stranda kommune. Brannen er avgrensa til ein del av anlegget og det skal ikkje vere fare for spreiing.

Brannen er slått ned, men det ryk framleis frå anlegget. Både brannvesenet, politiet og helsevesenet er på staden.