Kontroll på slukningsarbeid

110-sentralen opplyser NRK at de nå har kontroll på slukningsarbeidet i Håsundet. Omkringliggende båter er sikret, og båten som brenner er sikret med ny fortøyning og lensepumpe for å hindre at den synker som følge av vann brukt til slukking.

Det var ei tid fare for at båten skulle drive bort til andre båter og bebyggelse etter at fortøyningene brant av.

Det er fortsatt uklart om det er personer involvert i brannen.