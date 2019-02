Kontroll på Ørskogfjellet

Utrykningspolitiet har kontrollert 356 kjøretøy på Ørskogfjellet, av disse 165 tunge kjøretøy. Det førte til 15 forelegg for fart, 3 forelegg for bruk av mobil og 2 gebyr for manglende bruk av belte, opplyser politiet.