Kontroll på grasbrann

Brannvesenet fekk raskt kontroll på grasbrannen på Valderøya og melder at det ikkje lenger er fare for at brannen vil spreie seg. Det ligg fleire hus i nærleiken av der brannen oppstod og brannvesenet frykta at brannen ville nå desse. Operasjonsleiar for 110-sentralen i Møre og Romsdal seier at dei så langt ikkje veit kva som starta brannen.