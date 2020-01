Kontroll på brannen

Brannvesenet har sløkt dei flammane dei kunne sjå i kjellaren av ein bustad i Astrupvegen i Molde. Det skal ifølgje brannvesenet vere mykje røyk på staden. Brannvesenet skal no søke gjennom bygget. Det skal ha vore personar i huset, men desse skal ha tatt seg ut då det byrja å brenne. Det er ikkje meldt om fare for at brannen vil spreie seg.