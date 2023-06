Kontroll på brann i bygning på Ellingsøya

Det brenn i eit uthus som ligg like ved eit bustadhus på Ellingsøya i Ålesund. Der er røyk og flammar, men det skal ikkje vere personskadar, opplyser politiet. Uthuset ligg i eit tettbygd bustadområde, men brannvesenet seier at dei har kontroll og at det ikkje er fare for at brannen skal spreie seg.