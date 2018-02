Kontroll på brann

Brannvesenet har no kontroll på brannen i ein einebustad i Fiksdal. – Brannvesenet frå Tomrefjord kom først fram til staden og brannen er no sløkt, seier operasjonsleiar ved 110-sentralen i Møre og Romsdal. Ifølgje politiet skal brannen ha starta på kjøkkenet. Ingen personar blei skadd i brannen. Brannvesenet held no på med utlufting på staden.