Kontroll på brann

Politiet melder at brannvesenet skal ha kontroll på brannen i eit nybygg på Moa i Ålesund. Ifølgje politiet var det arbeidarane på staden som sjølv sløkte brannen før naudetatane kom fram. – Tre personar blei eksponert for røyk og blir no kontrollert av helse på staden, seier operasjonsleiar Magne Tjønnøy.