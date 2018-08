Kontroll med grunnstøyting i Aure

Hovudredningssentralen har kontroll med situasjonen etter at ein fiskebåt med tre mann om bord grunnstøytte i Aure på Nordmøre og byrja ta inn vatn. Redningsleiar Andreas Bull seier til NRK at det ikkje er fare for mannskapet på fiskebåten som er registrert i Averøy. Det er godt med ressursar i området, redningshelikopteret har kome fram og redningsskøyta er undervegs. Også båt med pumpe har kome til slik at lensinga er i gang.