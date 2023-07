Kontroll i Volda

UP har hatt trafikkontroll i Volda, melder politiet. Der ble det gitt tre mangellapper, ett gebyr for piggdekk og ett for feil skilt. Det ble også gitt sju forenklet forelegg for mobilbruk, og en ble anmeldt for ikke vedtatt forelegg for mobilbruk. Det ble gjort et førerkortbeslag på grunn av antall prikker for mobilbruk.