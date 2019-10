Kontrakten blir underskriven

Klokka 12.00 signerer Skanska Norge kontrakten på bygging av felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Av byggeprosjekt på land er dette den største gjennomføringskontrakten for Skanska nokon gong, seier prosjektdirektør Frode Berg. Sjukehuset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund har styringsmål på 4,5 milliardar kroner. For akuttsjukehuset er styringsmålet for byggekontraken 2,1 milliardar, seier leiar i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan.