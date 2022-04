Kontrakt til Vard

Verftskonsernet Vard har inngått en kontrakt for design og bygging av en hekktråler for Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG i Tyskland. Kontraktsverdien er på i overkant av 500 millioner kroner. Det nye fartøyet blir den første tråleren av Vards eget design som selges til Tyskland