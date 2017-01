Kontrakt til Ulstein Verft

Ulstein Verft AS has teikna kontrakt med Acta Marine om bygging av eit skip som er tiltenkt arbeid i offshorevindmarknaden Båten får ny design SX195 fra Ulstein Design & Solutions AS. Kontrakten vil bety mykje for Ulstein Verft, skriv konsernet i ei pressemelding.