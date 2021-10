Kontrakt til Myklebust Verft

Myklebust Verft i Sande har i lag med Kongsberg Maritime inngått kontrakt med Hurtigruten Noreg om ei større miljøoppgradering av Kong Harald. Dermed har verftet sikra kontraktar på to av dei tre hurtigruteskipa som skal gjennom ei større og grøn oppgradering.

– Vi er stolte over å kunne bidra til at eldre fartøy både får forlenga levetid og ikkje minst at dei får installert nye, moderne energiløysingar om bord, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide ved verftet.Oppgraderinga av fartøya skjer trinnvis i perioden frå 2022 til 2023.