Kontrakt til Motus Technology

Motus Technology AS i Molde har sikret en modifikasjonskontrakt med Equinor Energy AS for kraner og handteringsutstyr på Snorre A. Kontrakten har en forventet varighet på om lag to år og estimert verdi på 160 millioner kroner. – Vi er stolt og ydmyk for tilliten Equinor Energy AS viser ved å tildele oss denne type komplekse prosjekter, sier Ole Kristian Varhaugvik, salgsdirektør i Motus Technology AS. Hovedsystemer og komponenter skal demonteres og sendes til land for overhaling og fullskala testing før utstyret skal reinstalleres. Dette arbeidet skal gjennomføres på Harøya.