Kontrakt til Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime skal levere utstyr til et amerikansk skip som skal brukes til installasjoner på vindkraftverk til havs.

Kontrakten kommer til å gi arbeid til Kongsbergs avdelinger i både Ålesund, Ulsteinvik og Brattvåg.

Kontrakten er på 40 millioner amerikanske dollar, og blir vurdert til å være et gjennombrudd et norsk selskap i det amerikanske markedet for teknologi til havbasert vindkraft.

Skipet skal bygges ved det amerikanske verftet Keppel Amfels.