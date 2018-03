Kontrakt til Havila Shipping

Havila Shipping har inngått kontrakt med Allseas for PSV fartøyet Havila Crusader, skriver de i en pressemelding. Kontrakten er for en fast periode for 10 måneder, med opsjonsperioder på inntil 7 måneder. Oppstart av kontrakten er i løpet av sommeren 2018. Fartøyet vil operere i Østersjøen.